Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından İl Merkezi ve Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde İl Merkezi ve Alaca İlçesin de uyuşturucu madde nakli ve satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıları üzerlerinde, ikametleri ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda;1 adet tüfek, 3 adet kartuş ile 880 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tüfeğe el koyan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesinde yer alan 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.