Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından İl Merkezin de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde nakli ve satışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıları üzerlerinde, ikametleri ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; 98 gram metamfetamin ile 336 tablet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesinde yer alan 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliye'ye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.