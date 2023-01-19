Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan adli aramada bin 80 tablet sentetik ecza maddesi, 30,5 gram metamfatemin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.