İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan adli aramada bin 80 tablet sentetik ecza maddesi, 30,5 gram metamfatemin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.