Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan adli aramada bin 80 tablet sentetik ecza maddesi, 30,5 gram metamfatemin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.