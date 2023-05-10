Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli Çorum Şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 4 bin 406 adet ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.