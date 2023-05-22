İhlas Haber Ajansı

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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik timler tarafından il merkezinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Türk ceza kanunun 188 maddesinden yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahısın üst araması, evinde yapılan aramada 665 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi.

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