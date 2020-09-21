Çorum -Samsun karayolunda kaza: 4 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonunun duvarına çarptı, kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin K.'nın kullandığı 19 EY 378 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun giriş duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Poyraz K. (12), Cevale K.(56) ve Nesim G.(42) yaralandı.

Olayın ihbar edilmesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans ve İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.