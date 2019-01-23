Çorum SGK İl Müdürlüğü'nden yapılandırma uyarısı

Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Enver Yıldız, yapılandırılan GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihinin 28 Şubat'a uzatıldığını açıkladı.

SGK İl müdür Vekili Yıldız, 7143 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakkının devam edeceğini bildirdi.

Yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetlerinden de yararlanmaya devam edeceğini vrugulayan Yıldız, “Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz, 'borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabileceklerdir'' dedi.