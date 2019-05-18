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Çorum Teknokent genel kurulu yapıldı

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent A.

Ş Genel Kurul toplantısı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında toplandı.


Çorum Teknokent yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda mevcut mali durum değerlendirmesi yapılarak yıllık mali bilançolar yönetim kurulu üyelerine sunuldu.


Üniversiteden yapılan açıklama da, Çorum Teknokent A.Ş'nin yüzde 50'yi aşan doluluk oranının Çorum, bölgesi ve ülkemiz için önemli bir gelişme olduğu vurgulanarak, teknoloji geliştirme bölgelerinin ülke refahı için önemine dikkat çekilerek devletin teknoloji geliştirme bölgelerine vermiş olduğu destek ve teşviklerin Çorum sanayisinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı belirtildi.

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