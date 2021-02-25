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Çorum Ticaret Borsası'nın Ankara ziyaretleri

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.


İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret eden eden Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu ile bir araya gelerek borsanın çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdiler.


TBMM'nin ardından Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre Eroğlu ile görüşen Özkubat ve Kaya, Çorum'a gelecek teşvik ve desteklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Son olarak Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'ı ziyaret eden Özkubat ve Kaya, Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları masaya yatırdı.


Ziyaretlerde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alıcı da hazır bulundu.

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