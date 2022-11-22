Çorum Valiliği'nden “fotoğraf” açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının Vali Mustafa Çiftçi'nin makam odasından kaldırıldığı iddiaları üzerine Çorum Valiliği açıklama yaptı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının makam odasından kaldırıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı, valilik makamının misafir köşesinde yer almakta olup buna ilişkin görseller ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”