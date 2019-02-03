Çorum Valiliği'nden okul güvenliği toplantısı

Çorum Valiliği "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, idarecilere öfke kontrolü uyarısında bulunarak, “Bir anlık öfke, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabiliyor” dedi.

Okul yöneticileri başta olmak üzere tüm yöneticilere öfke kontrolü eğitimi verilebileceğini belirten Çiftçi, “Eğitim okul içi ve dışıyla bir bütündür. Öğrencilerimiz devlete emanettir. Onların sağlığına, huzuruna, güvenliğine dikkat edelim. Huzurlu okul huzurlu mahalleyi, huzurlu mahalle huzurlu şehri oluşturur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur” sözünü hatırlatan Çiftçi, “O nedenle milletimizin hizmetkârı olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım” diye konuştu.

Kamu hizmetlerinde en büyük önceliklerinin vatandaş memnuniyeti olduğuna dikkat çeken Çiftçi, tüm idarecilerden bu hususta hassasiyet beklediğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, bazı daire amirleri, eğitim yöneticileri ve paydaşları katıldı.