Çorum Valiliğinden şehit ailelerine iftar

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Bu cennet vatanda yüzlerce yıldır barış, kardeşlik ve huzur içerisinde bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Şehitlik peygamberlikten sonra en yüksek mertebelerden birisi. Şehitlik canından daha mukaddes saydığı değerler uğuruna canını feda etmiş, dünyadaki her şeyden vazgeçmiş erdemini göstermiş kutlu insanlardır şehitler. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, gazilerimize de uzun ömürler versin” dedi.

Vali Çiftçi, şehitlerin vatanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, hürriyetimize kem gözle bakan el uzatmaya yeltenen yıkıcı, bölücü işbirlikçi hainler tarafından atılan bombalara, sıkılan kurşunlara göğüslerini siper eden kahramanlar olduğunu vurguladı.

Şehit yakınları ve gazilerle aynı mekanı paylaşmaktan dolayı bahtiyar olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, “Ayağımızı bastığımız topraklara vatanımız diyebiliyorsak, 24 saat huzur içerisinde, güven içerisinde başımız dik bu aziz vatanda yaşayabiliyorsak bunda en büyük pay mübarek şehitlerimizindir. Şunu da biliyoruz ki zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın zor bir bedeli var. Bu topraklara sahip olmanın bedelini aziz şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödemişlerdir. Bize düşende onların emanetlerine sahip çıkmak, onlara her daim dua etmek yeri geldiğinde onlar gibi davranmaktır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı bu milletin hamurunda vardır. Bizi diğer milletlerden ayıran ayrı bir haslettir. Afrin'e giden askerimizin sözlerini hatırlayın, 'bizi artık beklemeyin' diyordu bu anlayış necip milletimizin felsefesinde, mayasında öteden beri oldu olmaya da devam edecek” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda tüm şehitler için dua edildi. İftara AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.