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Çorum Valiliğinden Somalili mültecilerle ilgili açıklama

Çorum’da gece geç saatlerde sokağa terk edilen 22 Somalili mülteci ile ilgili Valilik sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Çorum'da gece geç saatlerde sokağa terk edilen 22 Somalili mülteci ile ilgili Valilik sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.



Çorum Valiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, “Dün gece ilimize Bayburt ilinden gelerek Buhara Kavşağı'nda indirilen 22 Somali uyruklu yabancıdan 14 tanesinin işlemleri tamamlanarak bugün Ankara iline geçici barınma merkezine gönderilmiştir. Geri kalan 8 yabancı ise Pazartesi günü İstanbul'a gönderilmek üzere uygun bir otele yerleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

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