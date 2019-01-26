Çorum Valisi Mustafa Çiftçi gazetecilerle bir araya geldi

Vali Mustafa Çiftçi, 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olmasının yanı sıra aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu da hatırlatarak, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği çalıştay nedeniyle basın mensuplarıyla gecikmeli olarak bir araya geldiğini söyledi.

Basının gece gündüz demeden çalıştığını ve zor bir görev ifa ettiğini de ifade eden Vali Çiftçi, “Basın, günümüzde dördüncü kuvvet olarak kabul ediliyor. Gece gündüz demeden zor bir görev ifa ediyorsunuz. Allah hepinize kolaylıklar versin. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da geliştirmek adına zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sizlerin teklifleri varsa onlara açığız” diye konuştu.

Programa İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ve basın mensupları katıldı.