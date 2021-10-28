Çorum'a 10 yeni doktor atandı

Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada, 101. Dönem DHY Münhal kadro listesi kura çekimi sonucunda Alaca ilçesi'ne 1 Uzman Tabip ve 1 Aile Hekimi, İskilip ilçesi'ne 1 Uzman Tabip, Kargı ilçesi'ne 1 Aile Hekimi, Sungurlu ilçesi'ne 1 Aile Hekimi, Osmancık ilçesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 1 Aile Hekimi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 1 Tıbbi Onkoloji Uzmanının atandığını açıkladı.

Atamalar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Ceylan, “Hemşehrilerimiz artık bulundukları il ve ilçe merkezlerinde 5 yıldızlı otel konforunda ki hastanelerimizde gönül rahatlığı ile tedavi olabilecek. Yeni uzman doktor atamalarımız Çorum için hayırlı olsun” dedi.

Diğer branşlarda ki hekim açıklarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Milletvekili Ceylan, “AK Parti iktidarı olarak, üstlendiğimiz görev sorumluluklarımız gereği son derece önemli olan sağlık hizmetlerini eksiksiz yerine getirmesi için personel atamaları konusunda gerekeni yapıyoruz. Bütün amacımız hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak. Sağlık hizmetleri olmazsa olmazımız" diye konuştu.