İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'a 28 doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’a 8’i uzman, 20’si pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.


91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kurası kapsamında Çorum ve ilçelerine hekim atamalarının gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Kaya, kadın hastalıkları ve doğum uzmanın İskilip Devlet hastanesi, İç hastalıkları uzmanın Osmancık Devlet Hastanesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarının 2'sinin Çorum Eğitim Araştırma Hastanesinde diğerlerinin ise Bayat ve Osmancık Devlet Hastanesi'nde görev yapacağını bildirdi.


Çorum'a atanan Uzman aile hekimlerinin Boğazkale ve Uğurludağ Devlet Hastanesi'nde görev yapacağını kaydeden Kaya, atanan 20 pratisyen hekimin ise 10'nun Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4'nün Sungurlu Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin İskilip Devlet Hastanesi'nde ve birer hekiminde Boğazkale, Mecitözü, Oğuzlar ve Uğurludağ Devlet hastanelerine atamalarının yapıldığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.