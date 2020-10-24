Çorum'a 31 hekim kadrosu açıldı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da eksikliği ciddi anlamda eksikliği hissedilen Göğüs Cerrahisi Uzmanı kadrosunun tahsis edildiğini ve önümüzdeki günlerde de atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çorum'da başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere ilçe hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında eksik olan uzman ve pratisyen doktor kadrosu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kentin taleplerini iletti.

Bakan Koca'nın direktifleri doğrultusunda Çorum'a 14 Uzman, 17'de pratisyen olmak üzere toplam 31 doktor kadrosu tahsis edildiğini duyuran Milletvekili Ceylan, tahsis edilen doktor kadroları için 28 Ekim 2020 tarihinde atamaların yapılacağını bildirdi.

Çorum'a kadro açılan pratisyen hekimlerin dağılımını da açıklayan Milletvekili Ceylan, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5, Çorum 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Alaca Devlet Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesine 2'şer pratisyen hekim atanacak. Ayrıca, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sungurlu Devlet Hastanesine ise 1'er pratisyen hekim ataması yapılacak” açıklamasında bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 Acil Tıp Uzmanı atanacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesine bir Aile Hekimi kadrosunun tahsis edildiğini dile getirdi.

Alaca Devlet Hastanesine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı atanacağını bildiren Milletvekili Ceylan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı geleceğini açıkladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önemli bir eksiklik olan Göğüs Cerrahisi kadrosunun da tahsis edildiğini ve 28 Ekim'de atamasının yapılacağı müjdesini veren Milletvekili Ceylan, Bayat Devlet Hastanesi ile Mecitözü Devlet Hastanesine İç Hastalıkları uzmanı atanacağını duyurdu.

Osmancık Devlet Hastanesine bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktorun geleceğini belirten Milletvekili Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine Radyoloji uzmanı atamasının da yapılacağını ifade etti.

Ceylan, İl Sağlık Müdürlüğüne Halk Sağlığı Uzmanı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine Üroloji uzmanının yanı sıra son olarak da Osmancık Devlet Hastanesine Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı kadrosunun Çorum'a açıldığını dile getirdi.

Atamaların yapılması konusunda taleplerini geri çevirmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan, pandemi sürecinde Çorum'da sağlık alanında sıkıntı yaşanmaması için gereken tüm mücadelenin verildiğini belirterek bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.