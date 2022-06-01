Çorum'a 35 hekim kadrosu tahsis edildi

Oğuzhan Kaya'nın girişimleri sonucunda Çorum'da çeşitli hastanelerde görev yapmak üzere 36 doktor ve sağlık personeli kadrosu tahsis edildi.

Konuyla ilgili olarak ortak bir açıklama yapan Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ettiklerini belirterek, ziyaret sırasında Çorum'un ihtiyacı olan doktor, diş hekimi, eczacı ve tabip münhal kadrolarıyla ilgili taleplerini ilettiklerini bildirdiler.

Tahsis edilen kadrolarla ilgili kura çekiminin 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacağını belirten Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, her zaman Çorum'a karşı duyarlılığını gösteren ve talepleri geri çevirmeyen Bakan Fahrettin Koca'nın direktifleri doğrultusunda Çorum'a 2022 yılı 2. dönem açıktan atama kurasıyla 5 uzman diş hekimi, 4 diş hekimi, 1 eczacı, 22 uzman hekim ve 4 tabip münhal kadrosu açıldığını duyurdu.