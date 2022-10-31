Çorum'a 4 milyonluk mobil kanser tarama aracı kazandırıldı

Kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla Çorum'a mobil kanser tarama aracı kazandırıldı.

İçerisindeki cihazlarla birlikte yaklaşık 4 milyona mal olan araç ile il genelinin kanser taramalarından geçirilmesi sağlanacak, erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle 40-69 yaş kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması ve 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı (serviks) kanseri (HPV-DNA) taramaları yapılacak.

Çorum Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Valiliği işbirliğiyle kazandırılan mobil kanser tarama aracı için Hürriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Programda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, “Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis sağlanarak, kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak tarama programlarının önemi artmaktadır. Tarama programları, kanser belirtisi ve şikâyetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuvar işlemlerini içermektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir” dedi.

Her yıl ülkemizde yaklaşık 18 bine yakın kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu hatırlatan Sobacı, "İlimizde Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, sağlık evlerimizde, sağlık hizmet binası bulunmayan köylerimizde ise mobil sağlık hizmeti ile bilinçlendirilmekte, farkındalık ve tarama faaliyetleri her yere yayılmış vaziyettedir” şeklinde konuştu.

Kanserde erken tanının ne kadar önemli olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi de, “Bir hastamızı bile erken teşhise alabilirsek bu bizim kazancımız olacak. Hizmete alınan yeni aracın erken teşhisle ölümlerin önüne geçmesini hedeflenmektedir. Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin'in, Çorum'a mobil mamografi cihazının kazandırılması gerektiğini söylemesi üzerine kurumlarla iş birliği yaparak aracı kentimize kazandırdık. Çorum'da 760 köyün her birinden insanların buraya gelmesi ve tarama yaptırması mümkün değil. Bu araç köylerimize gidecek, hastalarımızı taramadan geçirecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla mobil kanser tarama aracının açılış kurdelesi kesildi. Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri aracı gezerek kanser teşhisinde kullanılacak cihazlar hakkında bilgi aldı. Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve vatandaşlar katıldı.