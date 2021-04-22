Çorum'a 5'i uzman 10 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 5 uzman tabip ve 5 pratisyen hekim olmak üzere 10 yeni doktor ataması yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan tarafından yapılan açıklamada ilçelerde eksiği bulunan hastanelere 5'i uzman tabip olmak üzere 10 yeni doktor ataması yapıldı.

Milletvekili Ceylan, "İlçe Devlet Hastaneleri'nin doktor taleplerini Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ilettik. Bakanımızın talimatları doğrultusunda Sungurlu Devlet Hastanemize 1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Noroloji Uzmanı ve 1 pratisyen Hekim, Osmancık Devlet Hastanemize 1 Genel Cerrahi Uzmanı ve 1 pratisyen Hekim, Bayat Devlet Hastanesi'ne 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanemize 1 Aile Hekimi, İskilipli Atıf Hoca, İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alaca Devlet Hastanemize, 3 pratisyen Hekim ataması yapılmıştır" dedi.