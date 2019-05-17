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Çorum'a şehit ateşi düştü

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın şehadet haberi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı.


Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın acı haberi İlçe Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Ankara'da JÖAK'ta görevli olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın yarın Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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