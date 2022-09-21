Çorum'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın acı haberi Çorum'daki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında, terör örgütü üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam şehit düştü. Karaçam'ın acı haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı.

Şehidin Karaçam'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşinin olduğu öğrenilen Karaçam'ın naaşının, yarın memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.