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Çorum'da 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında organize edilen yürüyüş, Pirbaba Parkı'ndan başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe Türk-İş, KESK, DİSK, CHP, Emep Partisi, Birleşik Haziran Hareketi, Halkevleri, HDP üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Gazi Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Hürriyet meydanında sona erdi.


Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar müzikler eşliğinde halay çekerek olaysız şekilde dağıldı.

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