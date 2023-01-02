Çorum'da 1 milyon 306 bin ton su şebekeye kazandırıldı

Çorum Belediyesi bir yandan sağlıklı suyu vatandaşlara ulaştırmak için altyapıyı yenilerken diğer yandan da şebekede meydana gelen su kaçaklarına da anında müdahale ediyor.

Belediye ekiplerinin su kaçağı ile mücadelede gece gündüz çalıştıklarını vurgulaya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kayıp kaçak tespit aracımızla yaptığımız çalışama sayesinde 2022 yılında 84 noktada su kaçağı tespit ederek anında müdahale ettik. Yapılan bu tespitler sayesinde boşa akan 1 milyon 306 bin ton suyumuz şebekede kaldı.” dedi.

2023 yılında da kayıp kaçak ile mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Aşgın, su israfının önüne geçmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.