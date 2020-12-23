İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı araçta toplam 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerer bandrollü makaron ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı araçta toplam 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerer bandrollü makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ülkeye kaçak yollardan sokulan kaçak eşyaların ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahsın aracında yapılan adli aramada 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerrer bandrollü içi boş makaron sigara ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken yakalanan makaronlara el konuldu.


Olayla ilgili olarak başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.