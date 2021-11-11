Çorum'da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü kapsamında Çorum'da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çorum-Osmancık karayolu üzerinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, ormansız vatanın vatan olmadığını belirterek, “11 Kasım tarihi Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Antalya'da ve Muğla'da çıkan yangınlarla orman varlığımız büyük ölçüde zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü'müz bunu telafi etmek için ülke genelinde kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 2021 yılının sonuna kadar 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3'er tane fidan dikilmiş olacak. Çorum'da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Ormansız vatan vatan değildir. Gelecek kuşaklara, yavrularımıza daha güzel bir vatan bırakabilmek için hepimizin ağaçlandırma çalışmalarına maddi ve manevi olarak katkıda bulunması gerekiyor” dedi.

Çorum'un yüzölçümünün 1 milyon 280 bin hektar alandan oluştuğunu açıklayan Vali Çiftçi, “İlimizde 475 hektarlık alan ormanlarla kaplı. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse 38'i ormanlarla kaplı. Son 20 yılda orman İşletme Müdürlüğü'müzün yaptığı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları çerçevesinde Çorum'da 71 milyon fidan dikilmiştir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırmalarla fidan dikimleriyle kentteki fidan varlığı yüzde 26,5 artmıştır” dedi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İyhan Uzunoğlu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.