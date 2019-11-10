İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.

yılında tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da törenlerle anıldı.


İlk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Anıta çelenklerin konulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09'u 5 geçe sirenler çaldı, iki dakika saygı duruşunda bulunuldu.


Anıttaki törenin ardından protokol üyeleri Devlet Tiyatro Salonu'nda resim öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk resim sergisini gezdi.


Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.