Çorum'da 10 Kasım törenleri

yılı, tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da törenlerle anıldı.

Çorum'da, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında düzenlenen törenlere anıldı. Atatürk heykeline çelenklerin konulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldı, iki dakika saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra, protokol üyeleri Devlet Tiyatro Salonu'nda hazırlanan Atatürk Sergisi'ni gezdi.

Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.