Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi

Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 12 kişi zehirlendi. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tüketen 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 vatandaştan 8'i vatandaş servislerde tedavi altına alındı. Şahıslardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.