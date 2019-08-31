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Çorum'da 139 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı’ınca Çorum merkez ve ilçelerine uzman hekim ve çok sayıda pratisyen doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ınca Çorum merkez ve ilçelerine uzman hekim ve çok sayıda pratisyen doktor ataması yapıldı.


AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ın verdiği bilgiye göre, 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Oğuzlar Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi, Çorum Toplum Sağlığı Merkezi'ne toplam 139 hekim atandı.


Bakanlıkça yapılan atamalar arasında Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 25 pratisyen hekim, Nükleer Tıp Uzmanı, Radyoloji Uzmanı Ruh Sağlığı uzmanı yer aldı.


Bu arada acil ihtiyaç olan Radyoloji Uzmanı atanması merkez hastanesinde uzun süreli beklemeleri azaltacak.

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