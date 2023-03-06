Çorum'da 28 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Bin 346 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 6 adet tabanca, 6 adet tüfek, 2 adet kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah, 34 adet fişek ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.