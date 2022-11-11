Çorum'da 29 bin 500 fidan toprakla buluştu

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 11 noktada 29 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Orman İşletme Müdürlüğü ile OSB Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 380 dekar arazinin ağaçlandırılmasının planlandığını söyledi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle birlikte fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini belirten Vali Çiftçi, bu yıl Çorum'da 1 milyon fidanın yeşil vatana katılacağı belirtti. Çorum'da ormancılık alanında hummalı bir çalışma olduğunu anlatan Vali Çiftçi, “Şu anda Çorum'un orman varlığı yüzde 38'e çıkmış durumda. Bu çalışmalar bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.