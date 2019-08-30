Çorum'da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurt'ta olduğu gibi Çorum'da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Çorum Belediyesi'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çorum Valiliği'nde kutlamaların kabul edilmesinin ardından Gazi Caddesi'nde düzenlenen resmi bayram kutlama törenine geçildi.

Törende bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan Türk milletinin ve ordusunun vatanına ve bağımsızlığına müdahale edildiğinde neler yapabileceğinin açık ifadesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin esaret altındaki uluslara özgürlük yolunda ışık tutan ve hiç sönmeyecek bir bağımsızlık meşalesi olduğunu belirtti.

Bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin yaşamasının temel şartının bugüne kadar oludğu gibi bundan sonra da vatan bütünlüğünün korunması olduğunun altını çizen Alb. Öcal, “Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de, Türkiye cumhuriyetini içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruyacak güç ve kararlılıktadır. Böyle bir orduyu bizlere miras bırakan bu zaferi ve bu bayramı bizlere yaşatan başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunarken vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Murat Kolcu katıldı.