Çorum'da 373. Kısa dönem erler yemin etti

Çorum'da temel askerlik eğitimini tamamlayan 373'ncü kısa dönem erler yemin etti.

Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yemin törenine gelen ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Asker yakınları yaşadıkları gurur karşısında gözyaşlarını tutamazken, askerlerin kimisi anne ve babasına, kimisi ise eşi ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Sancağın yerini alması ile başlayan törende 370'nci dönem kısa dönem erler, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından İl Jandarma Alay Komutanlığına ilk katılan, eğitim ve sporda başarılı olan askerlere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, her anne ve babanın evladının askerlik yaptığını görmek istediğini belirterek, “Bu kutsal yuvaya adım attığı andan itibaren Mehmetçiklerimiz bizim olduğu kadar sizin ve yüce milletimizin de gurur kaynağıdır. Dosta güven düşmana korku veren sizleri yüksek bir heyecan ve coşku ile selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

Yemin etmenin kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmak için namus sözü vermek olduğunu dile getiren Başbuğ, “Bu görev kanunlara, nizamlara, amirlerinize mutlak itaatle dürüstlükle, yüreğinizde vatan, insan ve millet sevgisi ile dolu olmasıyla yerine getirilebilir. Görevinizi yaparken yolunuz Atatürk yolu, rehberiniz cumhuriyet yasaları olacaktır. İnanıyorum ki atalarımızın yadigarı bu vatan sizlerin omuzlarında daima yükselecek, bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yemin törenlerinde her zaman duygulandığını dile getiren Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise, “Bir yandan anne ve babaların onurunu paylaşıyoruz bir yandan da tüm Mehmetçiklerimizin adına vatanımızın, milletimizin, devletimizin evladı haline geldiğini görmek bizlere güç veriyor” diye konuştu.