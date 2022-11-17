Çorum'da 38 bin 800 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak makaron sigara ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezinde bir şahsın kaçak makaron sigara sattığı bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın işyerinde yapılan adli aramada çeşitli markalarda 38 bin 800 adet kaçak makaron sigara, 32 kilogram kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 25 adet kaçak puro, 24 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ile 36 adet kaçak sigara aroma tüpü ele geçirildiler.

Kaçak makaron sigaralar ile kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesine el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem başlattı.