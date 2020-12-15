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Çorum'da 4 bin 455 ekstasy hap ele geçirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde uygulama noktasındaki aramada üzerlerinde 4 bin 455 adet ekstasy hap bulunan iki şahıs tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uygulama noktasındaki aramada üzerlerinde 4 bin 455 adet ekstasy hap bulunan iki şahıs tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli yapılan çalışmalarda D-100 karayolu üzerinde ekipler kontrollerini sürdürdü. Osmancık Polis Uygulama Noktasındaki çalışmalar kapsamında şüphe üzerine iki şahıs durduruldu. Şahısların üzerlerinde 4 bin 455 adet ekstasy hap ele geçirildi.


Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 'uyuşturucu madde nakil ve ticareti' suçundan işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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