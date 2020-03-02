İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da 4 DEAŞ'lı tutuklandı

Çorum’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere ise el konulmuştu. Sorguları tamamlanan DEAŞ üyesi zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlılar Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.