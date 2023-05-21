Çorum'da 4 kızıl geyik doğaya salındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla 4 kızıl geyik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Çorum'da hayvan popülasyonunu artırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan bulunan geyik üretim çiftliğinden temin edilen 4 kızıl geyik Başpınar yaylasında doğaya bırakıldı.

DKMP 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, “Genel Müdürlüğümüzün yaban hayatı destekleme projesi kapsamında genelde 25 adet kızıl geyik salmayı planlıyoruz. Geçen sene 8 salınım gerçekleştirdik. Yıllar içerisinde de Kunduz Geyik Üretme İstasyonunda ürettiğimiz geyiklerin salınımı gerçekleştireceğiz. Salınım başarılı olmasını, tutunma kabiliyetinin artmasını hatta onların yavrularından gelen neslinde çoğalmasını arzu ediyoruz” dedi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum Şube Müdürü Hayri Kömür, Osmancık Şube Şefi Aslıhan Demirdöven, Başpınar Köyü Muhtarı Kazım Korkmaz ve köy sakinleri katıldı.