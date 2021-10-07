Çorum'da 5 motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum'da 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son aylardaki motosiklet hırsızlığı olayları üzerine Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda Çiriş 1. Sokak üzerinde boş arsada şüpheli İbrahim G. (26) tarafından park edilmiş halde 5 adet motosiklet ele geçirilirken ve şüpheli şahısta çalıntı motosikletlerle birlikte yakalandı.

Ele geçirilen motosikletlerden 2'si sahiplerine, 1 tanesi de Jandarma bölgesinde hırsızlık olayına karıştığı için Jandarma'ya teslim edildi. Çalıntı motosikletlerden ele geçirilen 2'sinin ise şasi numaraları kazındığından motor kimliği tespit çalışmaları devam ediyor.