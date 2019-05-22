Çorum'da 5 özel öğrenci okur yazarlık belgesi aldı

Çorum Halk eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından gerçekleştirilen kurslara katılan Muammer Güvenç, Ebru ipek, Alparslan Hüseyin Lek, Murat Cesur ve Osman Kara belge almaya hak kazanırken belgelerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen belge takdim töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın öğrencilerin merkezde aldıkları eğitimlerin faydalarını görmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti. 3 aya yakın bir sürede öğrencilerin okuma yazmayı kavradığını belirten Aşgın yeni açılacak kursun da müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğrencilerimizin normal hayata adapte olabilmesi ve hayatlarını normal vatandaşlarımız gibi sürdürebilmeleri için bir çok eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin arasında okuma yazma kursları da yer alıyor. 5 öğrencimiz Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan kursta gördükleri 120 saatin ardından okuma yazmayı kavradılar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Öte yandan Engelli Eğitim Merkezimiz bünyesinde arzu eden engelli kardeşlerimiz için yaz okullarımız kapsamında Kur'an Kursu açacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum" dedi.