İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da 500 bin 600 makaron ele geçirildi

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara kullanılan 500 bin 600 makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şahsın iş yeri depolarında ve araçlarında el yapımı kaçak tütün ve kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapan KOM ekipleri 535 bin 600 adet çeşitli markalarda içi boş makaron, 316 kilogram çeşitli markalarda sarma sigaralık kıyılmış tütün, 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.