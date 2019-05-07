Çorum'da 6 şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Çorum'da 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Türk milletinin ülkesi için asırlar boyunca şehit verdiğini, bugün de vermeye devam ettiğini belirterek, “Başımız dik bir vaziyette bu vatanda yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı onlar canları, kanlarını bu vatan için feda etmeselerdi bizler burada olmayacaktık. Allah hepsine rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin” dedi.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 2016-2019 yılları arasında sürdürülen operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz, İkmal Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, Uzman Çavuş Sedat Düzgün, Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Öngün, Piyade Er Baki Afşar ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve şehit aileleri ve yakınları katıldı.