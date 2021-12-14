Çorum'da 60 okula kütüphane kuruldu

Çorum'da, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında oluşturulan 60 okuldaki kütüphane, törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Çorum'da 60 okulda kütüphane oluşturuldu. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın'ın katılımıyla Merkez Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenecek programla 60 kütüphanenin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, hizmete açılan 60 kütüphanenin 58‘inin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle, 2 tanesinin de hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulduğunu açıkladı. Çorum Belediyesi'nin bu yıl okullarda 35'e yakın kütüphane kurduğunu dile getiren Vali Çiftçi, belediye tarafından kurulan kütüphanelerin de önümüzdeki günlerde ayrı bir programla açılışının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Okumanın, öğrenmenin yolunun kütüphanelerden geçtiğine vurgu yapan Vali Çiftçi, “Kendimizi daha bilgili, daha donanımlı kılmanın yolu kütüphanelerden okumaktan öğrenmekten geçiyor. Bugün ki açılış vesilesiyle bizlere düşen görev bu kütüphaneleri açtıktan sonra kütüphanelerimizi daha da zenginleştirip, burada daha fazla kitaba yer vermek ve öğrencilerimizin burada daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, proje hakkında bilgi verdi.