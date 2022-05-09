İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da 80 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Çorum’da bir otomobilde yapılan aramada 80 bin adet sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Çorum'da bir otomobilde yapılan aramada 80 bin adet sahte bandrollü sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın Çorum'a kaçak, sahte bandrollü makaron sigara ve kıyılmış tütün getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu araçta 80 bin adet kaçak, sahte bandrollü makaron sigara, 8 kilo kaçak sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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