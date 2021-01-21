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Çorum'da 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Çorum’da bir depoda yapılan operasyonda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Çorum'da bir depoda yapılan operasyonda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir şahsın depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini ulaştı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda değişik markalarda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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