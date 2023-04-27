Çorum'da 9. Hitit Öğrenci Kongresi başladı

Hitit Öğrenci Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç, her yıl giderek artan oranda katılımın olduğu öğrenci kongresine bu yıl 3'ü yurtdışındaki üniversitelerden olmak üzere 50'den fazla da yurtiçindeki üniversitelerden öğrenci ve öğretim elemanlarının yer aldığı toplam 200 bildiri başvurusu yapıldığını açıkladı.

Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve güzel sanatlara kadar pek çok farklı disiplin alanlarına ilişkin bildirilerin sunulacağı kongrede bu yıl üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan makine ve imalat teknolojileri özel oturumu bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Sabiha Kılıç, online oturumlarla devam edecek olan kongrede 4 gün boyunca eş zamanlı olarak 44 oturum gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, her ne olursa olsun, hangi sermaye üzerinde konuşulursa konuşulsun insan sermayesi, insan kaynağı üzerine söylenecek söz olmadığını belirterek, “Dolaysıyla üniversitelerin temel misyonu olan eğitim-öğretim içerisinde gençlere bulundukları şehir bölge ve ülke bakımında ne değer katabilir, gençleri geleceğe nasıl hazırlayabiliriz ve gençlerimizle geleceğimizi nasıl bütünleştirebiliriz derdiyle eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet bakımından çok boyutlu bir çabanın, gayretin içerisinde olan üniversiteler farklı faaliyet alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Hitit Üniversitesi olarak bu çabanın, gayretin, bir nüvesi olarak Orta Karadeniz de Türkiye ekonomisine makro anlamda belli sektörlerde ivme katan bir şehrin üniversiteyiz. Genç bir üniversite olmasına rağmen farklı denemeler, farklı açılımlar gerçekleştirmiştir. Son olarak makine imalat alanında Türkiye'nin tek ihtisaslaşmış üniversitesiyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, makine sektörüne ilişkin sunum yaptı.