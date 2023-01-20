Çorum'da 90 bin 746 öğrenci yarı yıl tatiline girdi

Çorum'da eğitim gören 90 bin 746 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Çankırı'da karne alan 90 bin 746 öğrenci için Ovasaray Şehit Arslan Eren Ortaokulunda tören düzenlendi. Karne dağıtım programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve protokol üyeleri öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Ziyaret ettiği sınıflarda çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, öğrencilere yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, il genelinde okul öncesinde 8 bin 731, temel eğitimde 53 bin 839 ve ortaöğretimde 28 bin 176 olmak üzere toplam 90 bin 746 öğrencinin karne aldığını açıkladı.