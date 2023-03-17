Çorum'da Afet ve Risk Araştırma Komisyonu toplandı

Çorum'un afet risk haritası ve alınacak önlemleri belirlemek üzere kurulan “Afet ve Risk Araştırma Komisyonu” ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, komisyonun Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir çalışma ortaya koyacağını belirterek, “Afetlere dirençli bir Çorum'u el birliğiyle oluşturacağız” dedi.

Komisyonunun kentsel dönüşümle ilgili kamuoyunu bilinçlendirme ve harekete geçirme noktasında vizyon ortaya koyacağını dile getiren Aşgın, “Bunun yanı sıra jeolojik ve jeofizik değerlendirme, fay hatları, depremsellik, heyelan, kaya göçmesi riskleri, konut stoku değerlendirmesi, imar planlarının değerlendirilmesi konularında çalışma yapılacak. AK Parti'den 3, CHP'den 2 meclis üyesinden oluşan komisyon çalışmalarına başladı. Komisyonumuz, bütün risk alanlarını ortaya çıkarıp, şehrimiz hangi riskleri barındırıyor öncelikle bunları ortaya koyacak. Sonrasında ise bu risklerin bertaraf edilmesiyle ilgili çalışma yapacak” dedi.

Çorum'un risk haritasının çıkarılacağını söyleyen Başkan Aşgın “Hangi mahallerde ne tür risklerle karşılaşılabileceği ve buna karşı ne gibi önlemler alınacağı belirlenecek. Kentin hangi yöne büyüyeceği konusunda da kararımızı vermemizi gerekiyor. Şehrimizin kayalık zeminlere, tepelere doğru mümkün olduğunca büyümesi gerekir. Komisyonunuzun raporları istikametinde kentsel büyüme eğilimlerimizi belirleyebiliriz” ifade etti.

Kentsel dönüşümün önemine de işaret eden Başkan Aşgın, bu konuda alternatif finansal modellerinin uygulanabileceğini ifade etti.

Aşgın, gerekirse Belediye, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle, merkezi hükümetin de desteğiyle kentsel dönüşümün bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Üniversitenin de işbirliğiyle şehrimize katkı verecek bilim insanlarının da fikirlerinin alınacağını dile getiren Başkan Aşgın “Kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor.” dedi.

Şu anda tüm dünyanın gündeminde “Dirençli Şehirler” konusunun olduğunu anlatan Başkan Aşgın, “Bizim de doğal afetlere karşı dirençli şehirleri mutlaka oluşturmamız gerekir. Afetlere dirençli şehirleri inşa etmek hepimizin görevi. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandıracağız ve afetlere dirençli bir Çorum'u el birliğiyle oluşturacağız. Bu konuda komisyonumuza güveniyoruz. Samimiyetle bu süreci beraber yöneteceğiz. Bunun için Afet ve Risk Araştırma Komisyonu bizim önümüzü açacak” şeklinde konuştu.