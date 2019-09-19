İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları

Çorum’da Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kutlamalar kapsamında Kadeş Meydanı'ndan Hürriyet meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada bir konuşma yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Recep Gür, Ahilik kültürünün köklerinin 800 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi.


Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların Ahilik kültürünün devamı olduğunu dile getiren Gür, bu kültürün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller değil toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti.


Ahi kültürünün günümüz evrensel değerleriyle uyum gösteren benzeri bulunmayan büyük bir kültür hazinesi olduğunu anlatan Gür, “Gurur verici geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerine ve geleneklerinden destek alarak güçlük çıkışlar yapmakta ve topluma örnek olmak zorundadır. Ahilik kültürünün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Ahi Evran Veli bu kültürü yaşatılmasına büyüt katkılar sağlayan Mevlana geçmişten günümüze kadar çırak, kalfa, usta silsilesiyle bu kültürün yaşatılmasına emeği geçen ahileri rahmetle anıyoruz” dedi.


Program Mehter ve halk oyunları gösterileri, ödül töreni ve temsili şed kuşanma törenin ardından sona erdi.


Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, daire müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.