İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da Ahilik Haftası kutlamaları

Ahilik Haftası, Çorum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahilik Haftası, Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki programından ardından Başkan Gür ve beraberindekiler Çorum Valiliği, Belediye ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ÇESOB'ta bir program düzenlendi.


ÇESOB Başkanı Recep Gür; “Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.


Ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisi olduğunu dile getiren Gür, “Ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen ve 54 yıldır esnaflık yapan Mehmet Boyabatlı'ya (77) plaketini Vali Yardımcısı Tamer Orhan verirken, yılın kalfası Mertcan Barış ve yılın çırağı Münevver Kaya'ya da plaket ve hediyeler verildi.


Tören şed kuşatma töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.